EXCLUSIV Florin Tanase, aparat dupa ce a fost scos la pauza in meciul cu Dinamo: "Ii numaram pe degete meciurile slabe"

Articol de GSP - Publicat marti, 01 februarie 2022, 09:47 / Actualizat marti, 01 februarie 2022 10:04Invitat in emisiunea GSP Live, Cristi Dulca (49 de ani), selectionerul Romaniei la fotbal feminin, a comentat situatia capitanului celor de la FCSB, Florin Tanase (27), schimbat la pauza in derby-ul cu Dinamo.Dupa ce a fost avertizat de Gigi Becali la finalul meciului cu CFR Cluj ca nu va mai juca daca nu-si imbunatateste prestatiile, Tanase a jucat slab si in prima repriza cu Dinamo, fiind ... citeste toata stirea