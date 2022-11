EXCLUSIV Fost campion cu CFR Cluj, gata sa revina in Liga 1: "Poate voi antrena in Romania" * Nu ar refuza sa lucreze cu Becali

Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 05 noiembrie 2022, 09:03 / Actualizat sambata, 05 noiembrie 2022 10:28Tony da Silva a marturisit ca ar vrea sa revina in Romania ca tehnician. Nu exclude o eventuala colaborare cu Gigi Becali, care l-a dorit, in trecut, ca jucator, la FCSB.Prezenta de suflet pentru mai vechii suporteri ai "feroviarilor", joi seara, la meciul cu Ballkani (1-0), ce-a marcat calificarea in primavara europeana. Unul dintre cei mai iubiti straini din istoria lui CFR ... citeste toata stirea