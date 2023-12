Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 02 decembrie 2023, 17:56 / Actualizat sambata, 02 decembrie 2023 17:57Ovidiu Stinga, 50 de ani, acum la Al-Sadd, in Qatar, a facut o radiografie a echipelor din Banie pentru acest sezonAstazi, dupa tragerea la sorti pentru Euro 2024, Universitatea Craiova are meci tare pe propriul teren cu CFR Cluj, de la ora 20:30, in timp ce FCU Craiova 1948 va juca maine, de la ora 16:00, in deplasare cu U Cluj. "Craiovele" se dueleaza in cadrul aceleiasi ... citeste toata stirea