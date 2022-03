exclusiv Fostul antrenor Ioan Sdrobis, la 76 de ani. "Parintele" a dezvaluit de ce nu-l mai suna Cristi Chivu de ziua lui: "Asta l-a suparat"

Articol de Viorel Tudorache - Publicat miercuri, 09 martie 2022, 19:10 / Actualizat miercuri, 09 martie 2022 19:27Fostul antrenor Ioan Sdrobis a implinit astazi 76 de ani. Cel poreclit "Parintele" a oferit un interviu fara ocolisuri, in stilul sau caracteristic, pentru Gazeta Sporturilor, in care a dezvaluit ca relatia cu fostul sau jucator, Cristi Chivu (41 de ani) s-a stricat din cauza unei glume.Ioan Sdrobis a pregatit, in perioada 1985-2014, mai multe echipe de traditie din fotbalul ... citeste toata stirea