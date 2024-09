EXCLUSIV Fostul campion cu Rapid trage un semnal de alarma: "Asta lipseste. E marea problema!" * Mesaj direct pentru Sucu

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat duminica, 29 septembrie 2024, 11:02 / Actualizat duminica, 29 septembrie 2024 11:40Cristi Dulca, fost campion cu Rapid, a analizat pentru Gazeta Sporturilor prestatia giulestenilor din meciul cu Otelul, 0-0, din etapa a 11-a din Superliga. Fostul fundas spune ca echipa alb-visinie sufera pentru ca nu are un marcator.Giulestenii continua seceta pe propriul teren. Echipa lui Marius Sumudica are doua victorii in acest sezon, dar ambele in deplasare. Iar ... citește toată știrea