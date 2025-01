EXCLUSIV Fostul fotbalist al lui Dinamo a reziliat in Liga 2 si isi negociaza revenirea in Superliga

Articol de Eduard Apostol, Maria Olteanu - Publicat joi, 09 ianuarie 2025, 15:55 / Actualizat joi, 09 ianuarie 2025 16:15Ivan Pesic (32 de ani), fostul fotbalist al celor de la Dinamo, a reziliat contractul cu divizionara secunda Chindia Targoviste si poarta negocieri pentru a reveni in Superliga. Printre echipele interesate sa ii obtina semnatura se numara Gloria Buzau, "lanterna rosie" a campionatului.Croatul a venit la Dinamo in 2018 si a revenit in 2020 Stefan cel Mare dupa o scurta ... citește toată știrea