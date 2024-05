EXCLUSIV Fostul fotbalist din Superliga campion cu Neil Lennon la Celtic: "Atunci devine agresiv"

Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 22 mai 2024, 14:56 / Actualizat miercuri, 22 mai 2024 15:27Neil Lennon, 52 de ani, face cunostinta cu Romania. Acum descoperiti-l dumneavoastra pe nord-irlandez in portretul pe care i l-a facut Hatem Elhamed, ex-Dinamo si ex-Celtic, israelianul care a cucerit campionatul cu Lennon in 2020Neil Lennon, 52 de ani, a semnat cu Rapid, se acomodeaza la viata din Bucuresti, este prima mutare importanta a lui Dan Sucu in perspectiva noului sezon. ... citește toată știrea