EXCLUSIV Fostul fundas al nationalei stie cum a surprins Bosnia: "Am patit-o in sfertul din Cupa UEFA"

Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 22 martie 2025, 11:56 / Actualizat sambata, 22 martie 2025 12:37Ionut Rada, fostul fundas de la Rapid si FCSB, a comentat esecul nationalei Romaniei cu Bosnia, scor 0-1, din preliminariile Campionatului Mondial.Sfertfinalist in Cupa UEFA cu Rapid, Ionut Rada a declarat ca meciul Romaniei i-a amintit de duelul cu FCSB pentru un loc in semifinale, in 2006. Atunci, in Giulesti, Banel Nicolita a deschis scorul in minutul 5.Romania a primit gol de la ... citește toată știrea