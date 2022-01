EXCLUSIV Fostul international dezvaluie in premiera: "Am zis adio nationalei pentru ca nu eram un grup unit"

Articol de Vlad Nedelea - Publicat joi, 06 ianuarie 2022, 10:08 / Actualizat joi, 06 ianuarie 2022 13:25Intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor, Bogdan Stancu explica in premiera de ce s-a retras din prima reprezentativa la numai 30 de ani."Motanul", 34 de ani, joaca acum la Eyupspor, in liga a doua turca. Acesta vorbeste deschis despre momentul despartirii de nationala, motivele reale care l-au facut sa renunte la tricoul echipei nationale in 2017, la doar 30 de ani.SELECEsIONERFRF ... citeste toata stirea