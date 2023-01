EXCLUSIV Fostul jucator al Stelei, crescut de Hagi la Viitorul, lucreaza acum intr-un restaurant: "Nu e usor sa faci ceva ce nu-ti place"

Articol de Costin Stucan - Publicat luni, 30 ianuarie 2023, 14:22 / Actualizat luni, 30 ianuarie 2023 14:39Cezar Mihalache, 23 de ani, jucator crescut in academia lui Gheorghe Hagi, trecut si pe la CSA Steaua, si-a incheiat abrupt aventura in fotbal, la doar 22 de ani. Acesta si-a spus povestea luni dimineata, la GSP Live, unde a trecut in revista principalele momente acumulate in scurta sa cariera.Fost campion la juniorii Viitorului, Cezar Mihalache era considerat unul dintre cei mai ... citeste toata stirea