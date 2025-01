EXCLUSIV Fostul jucator de la FCSB se pregateste sa revina in Superliga * In ultima vreme se ocupa de afaceri la Dubai!

Articol de Andrei Craitoiu, Adrian Duta - Publicat duminica, 12 ianuarie 2025, 09:22 / Actualizat duminica, 12 ianuarie 2025 09:43Rachid Bouhenna (33 de ani), fostul fundas central de la FCSB, CFR Cluj, Sepsi si Poli Iasi e pregatit sa revina in Superliga. El e dorit de FC Botosani, potrivit surselor GSP.Liber din vara, de cand s-a despartit de Poli Iasi, Bouhenna e dorit de Leo Grozavu la Botosani. Cei doi au mai lucrat impreuna la Sepsi si la Poli Iasi.Algerianul e in prezent in Dubai, ... citește toată știrea