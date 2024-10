EXCLUSIV Fostul lider al Rapidului e categoric: "Asta e nivelul. Punctul e enorm" * Critica strategia din vara si vede o problema in transferul lui Dragus

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 28 octombrie 2024, 12:34 / Actualizat luni, 28 octombrie 2024 12:50Nicolae Stanciu, fost capitan al Rapidului, a comentat egalul obtinut in derby-ul cu FCSB, 0-0. Acesta a declarat ca e un rezultat bun pentru giulesteni, dar spune ca echipa e obligata sa prinda un loc de cupe europene.Campion cu Rapid, Nicolae Stanciu este de parere ca echipa alb-visinie e pe un drum bun, insa spune ca trebuie sa arate mai multe in joc, avand in vedere ... citește toată știrea