EXCLUSIV Fostul mijlocas de la Dinamo, impresionat: "Nimeni nu se astepta"

Articol de Adrian Duta - Publicat marti, 12 noiembrie 2024, 16:02 / Actualizat marti, 12 noiembrie 2024 16:23Mihaita Plesan (41 de ani), fost mijlocas, a vorbit la GSP Live Special despre Dinamo, echipa la care a bifat 16 meciuri si doua goluri.Plesan e impresionat de parcursul lui Dinamo in acest sezon. "Cainii" sunt pe locul 5 in Superliga, cu 25 de puncte, la 5 sub liderul U Cluj si la doua sub CFR, locul doi.Surprins de ceea ce se intampla la echipa antrenata de Kopic, Plesan a scos ... citește toată știrea