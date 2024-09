EXCLUSIV Fostul oficial al Rapidului este transant: "Prost a jucat Rapidul, parca sunt operati! Ce sa faca Sumudica?"

Articol de Cezar Titor - Publicat duminica, 29 septembrie 2024, 15:27 / Actualizat duminica, 29 septembrie 2024 16:30Grigore Sichitiu, 75 ani, fost presedinte al Rapidului, precum si antrenor cu o vasta experienta, eminamente in zona Golfului, s-a aratat extrem de dezamagit de rezultatul de aseara, precum si de startul de sezon ratat al giulestenilor.Dupa remiza de aseara cu Otelul Galati, scor 0-0, trupa alb-visinie ramane fara succes in acest sezon pe Giulesti, o veritabila fortareata in ... citește toată știrea