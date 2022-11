EXCLUSIV Fostul portar al lui Real Madrid spune pe cine vede campioana in Liga 1 si deplange soarta lui Dinamo: "Incredibil! Sa ajunga atat de rau?"

Articol de Eduard Apostol - Publicat miercuri, 23 noiembrie 2022, 13:36 / Actualizat miercuri, 23 noiembrie 2022 14:41Jesus Fernandez (34 de ani), ex-Real Madrid, acum la FC Voluntari, isi vede fosta echipa, CFR Cluj, campioana si in acest sezon. Totodata, se declara uluit de situatia lui Dinamo.Dublu campion cu CFR Cluj, Jesus Fernandez crede ca tot ardelenii sunt favoriti pentru a castiga al 6-lea titlu consecutiv in Liga 1: "E in forma buna, clar domina Romania, este cel mai mare club ... citeste toata stirea