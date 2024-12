EXCLUSIV Fostul sef al lui Dinamo explica de ce vede echipa in play-off: "La cat de slabe sunt altele...". Ce spune despre o posibila revenire in "haita"

Articol de Eduard Apostol - Publicat duminica, 08 decembrie 2024, 09:46 / Actualizat duminica, 08 decembrie 2024 09:46Vladimir Cohn, fostul vicepresedinte si actionar al clubului Dinamo, este de parere ca echipa lui Zeljko Kopic are sanse mari sa prinda top 6 dupa sezonul regulat. "Sunt suficienti sponsori si proprietari acum la club", a replicat omul de afaceri cand a fost chestionat daca ia in calcul sa revina in "haita"Vladimir Cohn, 80 de ani, a fost unul dintre oamenii importanti de la ... citește toată știrea