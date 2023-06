Articol de Costin Stucan - Publicat miercuri, 28 iunie 2023, 15:36 / Actualizat miercuri, 28 iunie 2023 16:29Lucian Goge (31 de ani), singurul fotbalist din istoria Rapidului care a jucat pentru clubul din Giulesti in primele patru ligi din Romania, a povestit in direct la GSP Live sacrificiul facut de parintii lui pentru a-i permite sa-si vada visul cu ochii: sa joace fotbal profesionist in prima ligaComanda online AICI aceasta revista exceptionala: "100 de motive sa iubesti Rapidul" * 156 ... citeste toata stirea