EXCLUSIV Fotbalistul rasarit de nicaieri care a impresionat la Dinamo si azi reprezinta Romania * Un simplu amical i-a schimbat cursul carierei

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 11 octombrie 2024, 12:18 / Actualizat vineri, 11 octombrie 2024 12:19Cristian Mihail Licsandru, 21 de ani, a profitat de absentele din apararea lui Dinamo, Zeljko Kopic i-a schimbat pozitia din teren, iar tanarul a devenit titular in "haita" si convocat pentru azi in Muntenegru U21 - Romania U21 (Niksic, ora 17:00)Intr-un start de campionat in care au fost multe surprize placute in echipa dinamovista, Cristian Mihail Licsandru, 21 de ani, s-a ... citește toată știrea