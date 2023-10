Articol de Vlad Nedelea - Publicat luni, 23 octombrie 2023, 13:59 / Actualizat luni, 23 octombrie 2023 14:06Meciul dintre FCSB si FC Voluntari, scor 0-0, a fost urmarit din tribuna si de Jugurtha Hamroun, fost jucator al ros-albastrilor timp de un an. In prezent in varsta de 34 de ani, algerianul a venit la meci alaturi de Nacer Aliji si Marcelo Lopes, doi fotbalisti ai ilfovenilor.Hamroun a fost vazut in timp ce iesea de la meci insotit de cei doi fotbalisti ai Voluntariului. Ajuns la 34 ... citeste toata stirea