EXCLUSIV "Fratii" de la U Cluj pun presiune pe Dinamo. Ce-i mana in lupta: "Orice loc mai sus aduce un venit in plus la bugetul clubului"

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 29 aprilie 2024, 13:54 / Actualizat luni, 29 aprilie 2024 14:40U Cluj transmite public ca nu a renuntat la ideea barajului pentru cupele europene, in plus existand beneficii financiare pentru fiecare pozitie din clasament, diferenta de aproximativ 140.000 de euro de la un loc la altul. Oficialii "Sepcilor rosii" anunta un meci total sambata, de la ora 20:00, cu Dinamo, pe malul SomesuluiDinamo este pe marginea prapastiei si cu un picior in aer cu ... citește toată știrea