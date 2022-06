EXCLUSIV FRF devine FRFF * Votantii lui Burleanu saboteaza fotbalul masculin pentru fotbalul feminin

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat marti, 21 iunie 2022, 08:34 / Actualizat marti, 21 iunie 2022 08:54Votantii lui Burleanu saboteaza fotbalul masculin pentru a dezvolta fotbalul feminin.GSP are informatii ca in Valcea s-a dorit infiintarea de catre Consiliul Judetean a unei echipe de fotbal masculin, insa in discutiile acestora cu seful AJF, Adrian Comanescu, unul dintre sustinatorii lui Burleanu, li s-a indicat sa renunte la idee si sa creeze o echipa de fete Comanescu a fost abordat ... citeste toata stirea