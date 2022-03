EXCLUSIV Gazeta a aflat primele nume de pe lista de convocari a lui Iordanescu: doua surprize!

Articol de Marius Margarit - Publicat joi, 17 martie 2022, 20:12 / Actualizat joi, 17 martie 2022 20:42Selectionerul Edward Iordanescu (43 de ani) va anunta sambata lotul final pentru debutul sau pe banca nationalei, in partidele amicale cu Grecia (25 martie, stadionul Steaua) si cu Israel (29 martie, in deplasare).Edi Iordanescu este pregatit pentru primele partide in calitate de selectioner al Romaniei. Fostul antrenor de la CFR Cluj si FCSB va merge si pe mana unor fotbalisti alaturi de ... citeste toata stirea