EXCLUSIV Ghita Muresan, singurul roman care a jucat in NBA, amintire tare de la un duel cu marele Michael Jordan: "C'mon, George, c'mon!"

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 17 februarie 2023, 09:49 / Actualizat vineri, 17 februarie 2023 10:10Ghita Muresan (52 de ani) a rememorat duelurile cu Jordan (60 de ani), romanul fiind, la 2,31 de metri ai sai, cel mai inalt adversar din cariera prodigioasa a lui Michael.Ghita Muresan a implinit marti 52 de ani si ramane, in continuare, singurul baschetbalist roman care a jucat la cel mai inalt nivel in baschetul mondial. In NBA! Vreme de sase sezoane, 1993-2000, mai intai la ... citeste toata stirea