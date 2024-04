EXCLUSIV Gica Craioveanu n-are vreo indoiala: "Batem in Giulesti! Ceva s-a intamplat cu Rapid"

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat luni, 29 aprilie 2024, 13:05 / Actualizat luni, 29 aprilie 2024 14:24Fostul jucator al Universtatii Craiova, Gheorghe Craioveanu, a vorbit pentru GSP.ro despre duelul cu Rapid, din aceasta seara, si se bucura ca FCSB va veni in Banie cu titlul deja in buzunar: "E bine pentru noi ca nu se vor omori cu firea". De asemenea, sustine ca Florinel Coman s-a pripit cu transferul in Qatar.Meciul Rapid - Universitatea Craiova este programat luni seara, de la 20: ... citește toată știrea