EXCLUSIV Gica Hagi, interviu cu cartile pe fata pentru GSP.RO: "Sunt inca tanar si imi place ce fac. De la iubire am trecut la pasiune"

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat miercuri, 07 septembrie 2022, 09:33Gheorghe Hagi (57 de ani) a vorbit pentru Gazeta despre planurile pe care le are la Farul, dezvaluie cum gestioneaza un vestiar compus din jucatori foarte tineri, tineri si experimentati si trage un semnal de alarma in ceea ce priveste bugetele cluburilor din fotbalul romanesc, care ar trebui sustinute de firmele private din taraROMANIA U16Romania U16, victorie mare cu Spania U16 in amicalul de la Buftea * Noi cu ... citeste toata stirea