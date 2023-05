Articol de Viorel Tudorache - Publicat luni, 29 mai 2023, 17:59 / Actualizat luni, 29 mai 2023 19:01Gica Popescu (55 de ani), presedintele Farului, spune ca va ramane in continuare prieten cu Dan Petrescu (55 de ani), in ciuda scandalului provocat de antrenorul lui CFR Cluj la finalul meciului direct, disputat duminica seara, in Gruia, si incheiat cu victoria formatiei din Constanta, scor 2-1."Nu am vorbit cu Dan dupa meci si nici astazi. Vom ramane prieteni. Nu stim, habar nu avem de unde ... citeste toata stirea