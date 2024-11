EXCLUSIV Gigi Becali a intrat in direct la GSP Live dupa U Cluj - FCSB: "Echipa mare!"

Articol de Daniel Grigore - Publicat duminica, 10 noiembrie 2024, 23:00 / Actualizat duminica, 10 noiembrie 2024 23:09Gigi Becali, 66 de ani, a intrat in direct la GSP Live imediat dupa U Cluj - FCSB 1-2 in etapa 16 din Superliga.In urma rezultatului, FCSB s-a apropiat la 6 puncte de liderul campionatului. Ros-albastrii au 24 de puncte, U ramane la 30.U CLUJ - FCSBTavi Popescu, scos in minutul 27 din U Cluj - FCSB. Consolat cu greuGigi Becali, declaratii la GSP Live dupa U Cluj - FCSB: ... citește toată știrea