EXCLUSIV Gigi Becali, teapa de zile mari data jucatorilor de la FCSB, inaintea petrecerii de titlu: "Tata, eu o sa ma distrez in Champions League"

Articol de George Nistor - Publicat miercuri, 15 mai 2024, 14:51 / Actualizat miercuri, 15 mai 2024 15:14Gigi Becali i-a surprins neplacut pe jucatorii de la FCSB, chiar inaintea petrecerii de titlu de dupa infrangerea cu CFR Cluj, de pe Arena Nationala, scor final 0-1.Cu un discurs relativ sfidator, in ultima vreme, la adresa performantei reusite de ros-albastri, finantatorul a mers mai departe in planul sau de a economisi fiecare euro in club, in perspectiva transferurilor pe care le ... citește toată știrea