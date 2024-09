EXCLUSIV "Gigi, te-a sunat Oneata!" * Ionel Augustin, marturie de suflet de la ultimul dialog pe care a incercat sa-l poarte cu Multescu: "Dumnezeu ne-a facut o linie de mijloc in ceruri"

Articol de George Nistor - Publicat duminica, 15 septembrie 2024, 13:17 / Actualizat duminica, 15 septembrie 2024 13:24Ionel Augustin (68 de ani) a reactionat la aflarea vestii ca Gigi Multescu, fostul sau coleg de la Dinamo, a trecut in nefiinta la varsta de 72 de ani.Pe 19 octombrie 1983, cel poreclit "Oneata" inscria alaturi de Gigi Multescu si Costel Orac in celebra victorie cu 3-0 in fata lui Hamburg, detinatoarea Cupei Campionilor Europeni, la care au asistat 70.000 de spectatori, pe ... citește toată știrea