EXCLUSIV GSP a aflat cat mai valoreaza Dinamo in acest moment * Suma dezvaluita de Raportul de Evaluare a activelor clubului

Articol de Viorel Tudorache - Publicat joi, 15 septembrie 2022, 13:35 / Actualizat joi, 15 septembrie 2022 13:42Conducerea lui Dinamo a bifat o etapa importanta in tentativa de a convinge potentialii investitori sa cumpere clubul. Administratorul judiciar, Razvan Zavaleanu, a depus in urma cu cateva zile la tribunal Raportul de Evaluare al activelor aflate in patrimoniul lui Dinamo.Potrivit acestui raport, valoarea de piata estimata a activelor Dinamo este de 3.774.045 de euro, fara TVA. ... citeste toata stirea