EXCLUSIV GSP a aflat cei 8 jucatori care au simptomatologie de viroza respiratorie * Au sanse mici sa joace in Romania - Grecia

Articol de Andrei Craitoiu - Publicat joi, 24 martie 2022, 11:31 / Actualizat joi, 24 martie 2022 12:21Edward Iordanescu se pregateste de debutul oficial pe banca echipei nationale, dar selectionerul are probleme serioase cu jucatorii convocati la prima reprezentativa.Edi Iordanescu va debuta pe banca Romaniei pe 25 martie, de la ora 20:15, in Ghencea, impotriva Greciei. Urmeaza un test Israelul, marti, 29 martie, la Netanya. Partidele vor putea fi urmarite live pe GSP.ro si in direct la TV ... citeste toata stirea