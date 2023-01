EXCLUSIV GSP a intrebat UEFA daca un antrenor licentiat in Moldova are dreptul sa lucreze in Romania * Raspuns clar al forului european

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat marti, 17 ianuarie 2023, 07:04 / Actualizat marti, 17 ianuarie 2023 10:05Gazeta Sporturilor a intrebat UEFA daca un antrenor licentiat in Moldova are dreptul sa lucreze in Romania. Federatia europeana a raspuns ca licentele proprii sunt valabile oriunde in lume.Marius Croitoru a obtinut licenta A in Moldova, dar in Romania nu e recunoscut ca antrenor. Mihai Pintilii a luat si el licenta B tot in Moldova si tot nu e considerat ... citeste toata stirea