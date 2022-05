EXCLUSIV GSP l-a gasit pe Fabbiani in Argentina * Dialog exclusiv: "Paszkany m-a banuit ca m-am dat la iubita lui si ca am fost cumparat de Becali"

Articol de Valentin Schiopu - Publicat marti, 03 mai 2022, 09:26 / Actualizat marti, 03 mai 2022 10:06Cristian Fabbiani a fost cel mai scump transfer din istoria lui CFR Cluj. In vara lui 2007, Paszkany a platit 3,2 milioane de dolari pentru mutarea lui din Argentina, de la Lanus.Atacantul primise deja un nume de scena in America de Sud, dupa ce a sarbatorit un gol cu o masca a lui Shrek pe care o avea pregatita.Talent exceptional, "Capcaunul" a incercat sa-si confirme supranumele in ... citeste toata stirea