EXCLUSIV Hagi mai face un transfer la Farul * Fostul jucator de la FCSB revine sub comanda "Regelui"

Articol de Ionut Coman - Publicat marti, 11 iunie 2024 20:52 / Actualizat marti, 11 iunie 2024 21:56Dupa Gabi Iancu, Gica Hagi mai aduce unul dintre copiii sai de suflet la Farul. Din informatiile GSP.ro, constantenii s-au inteles cu Mihai Balasa, care se intoarce sub comanda "Regelui" dupa o pauza de 11 ani.Crescut la Academia Hagi, fundasul central in varsta de 29 de ani vine liber de contract, dupa ce s-a despartit de Sepsi Sfantu Gheorghe. Fotbalistul cu 25 de meciuri in cupele europene a ... citește toată știrea