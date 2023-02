EXCLUSIV Hermannstadt a dat raspunsul final in cazul lui Daniel Paraschiv * Ce se intampla cu atacantul ardelenilor

Articol de Aurelian Botezatu - Publicat luni, 13 februarie 2023, 12:33 / Actualizat luni, 13 februarie 2023 12:38Daniel Paraschiv (23 de ani), atacantul celor de la Hermannstadt, ramane pana in vara la formatia ce ocupa pozitia a 13-a in clasamanetul Superligii.Din informatiile Gazetei Sporturilor, sibienii au refuzat oferta venita din Ungaria, de la MOL Fehervar, pe numele atacantului cu o selectie in nationala Romaniei. Maghiarii ofereau suma de 700.000 de euro, banii jos, plus bonusuri, ... citeste toata stirea