EXCLUSIV Hermannstadt a decis * Pe cine vrea sa puna antrenor in locul lui Marius Maldarasanu

Articol de George Nistor - Publicat duminica, 20 octombrie 2024, 10:18 / Actualizat duminica, 20 octombrie 2024 10:20FC Hermannstadt are doua variante de antrenor dupa ce negocierile cu Adrian Mutu (48 de ani) au picat inca din startul tratativelor. Sibienii se grabesc sa instaleze un nou tehnician in locul lui Marius Maldarasanu, caruia i se reproseaza forma proasta din ultimele etape.Formatia din Sibiu a picat pe locul 13 in Superliga, dupa doua rezultate de egalitate si trei infrangeri ... citește toată știrea