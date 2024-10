EXCLUSIV Iasiul este invadat de credinciosi, "Poli" face o paine separata: "Bine cu fiecare felie"

Articol de Eduard Apostol - Publicat luni, 14 octombrie 2024, 13:52 / Actualizat luni, 14 octombrie 2024 14:28Jucatorii lui Poli Iasi, reveniti dintr-un stagiu de pregatire in Republica Moldova, au diseara o actiune la mall, la Palas. "Putem merge oricand in alta zi sa ne inchinam la moastele Sfintei Parascheva", au transmis iesenii, in timp ce mii si mii de romani, inclusiv candidatii la prezidentiale, stau la coada la Catedrala Metropolitana.In fiecare an, pe data de 14 octombrie, ... citește toată știrea