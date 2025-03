EXCLUSIV Iata clasamentul din Superliga daca nu ar fi existat VAR! Aproape o suta de mari erori de arbitraj au influentat numarul final de puncte

Articol de Andrei Craitoiu, Daniel Grigore - Publicat joi, 13 martie 2025, 17:09 / Actualizat joi, 13 martie 2025 17:42Daca nu ar fi existat sistemul VAR in fotbalul romanesc, iar deciziile initiale ale arbitrilor de pe teren ar fi ramas in picioare, CFR Cluj si FCSB ar fi intrat in play-off de pe prima pozitie, cu acelasi numar de puncte a(Trade Mark)Cele 96 de mari erori de arbitraj comise de 24 de "fluierasi" au influentat clasamentul final, pe care GSP.RO vi-l prezinta detaliat.S-a ... citește toată știrea