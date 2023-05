Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 15 mai 2023, 10:50 / Actualizat luni, 15 mai 2023 11:00In direct la GSP LIVE, Srdjan Luchin (37 de ani) a analizat gestul facut de Denis Alibec in partida dintre CSU Craiova si Farul, terminata 1-1.In finalul primei reprize, atacantul de 32 de ani si-a lasat echipa in 10 oameni in prelungirile primei reprize, pentru o lovitura inexplicabila aplicata lui Vladoiu. Azi, Luchin a vorbit despre atacantul Farului si este de parere ca aceasta a avut de ... citeste toata stirea