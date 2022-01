EXCLUSIV Ilie Nastase, despre "cazul Djokovic": "E vina lui! Mi s-a parut dubios ce a facut"

Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 16 ianuarie 2022, 10:47 / Actualizat duminica, 16 ianuarie 2022 11:55Ilie Nastase, primul lider mondial din istoria ATP, a comentat infrangerea suferita de Novak Djokovic in instanta in aceasta dimineata, ce are ca efect imediat expulzarea sarbului din Australia. Astfel, liderul mondial nu va lua startul la Australian Open.CONTEXT: Novak Djokovic a pierdut procesul privind anularea vizei sale si nu va putea participa la Australian Open 2022. ... citeste toata stirea