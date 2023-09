Articol de Remus Raureanu - Publicat marti, 12 septembrie 2023, 11:57 / Actualizat marti, 12 septembrie 2023 13:01Florin Manea, impresarul fundasului Radu Dragusin (21 de ani), i-a dat replica lui Viorel Moldovan. Fostul international afirmase aseara ca aparatorul de la Genoa ar trebui sa fie rezerva in Romania - Kosovo, iar in locul lui sa i se dea o sansa lui Adrian Rus.Romania intalneste de la 21:45 Kosovo, pe Arena Nationala, in preliminariile EURO 2024. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro ... citeste toata stirea