EXCLUSIV "In 10 minute, poti afla cine e persoana de la Saftica!" * Reactie de ultima ora obtinuta de GSP in cazul SF de la Dinamo: "Amatorism in stare pura, nici la Liga 4 nu se comit atatea erori!"

Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 12 mai 2024, 13:03 / Actualizat duminica, 12 mai 2024 13:28Dinamo e pe jar nu doar din cauza situatiei din clasament, clubul fiind in pericol sa consemneze diseara o noua retrogradare in liga secunda. "Cainii" au mai dat de o belea chiar in ultimele ore: exista temeri in sanul conducerii ca ros-albii nu l-ar fi transferat, de fapt, pe adevaratul Edgar Ie, ci pe fratele geaman al acestuia, o situatie care a turnat gaz pe focul mocnit de la Saftica. ... citește toată știrea