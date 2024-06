EXCLUSIV In drum spre Germania, echipa GSP a oprit pe la marele Emeric Ienei, care a transmis un mesaj din suflet pentru nationala Romaniei: "Speranta este si va fi! Coman este favoritul meu"

Articol de Eduard Apostol - Publicat vineri, 07 iunie 2024, 12:10 / Actualizat vineri, 07 iunie 2024 13:23Venerabilul Emeric Ienei, 87 de ani, este singurul antrenor al Romaniei invingator la un turneu final de European, in 2000, 3-2 de poveste cu Anglia. De la balconul casei sale din Oradea, inaintea unui EURO 2024 in care speram cu sufletul deschis la un nou succes, seniorul fotbalului romanesc a trimis un mesaj de suflet "tricolorilor".Parca timpul s-a oprit in loc pentru acest om! ... citește toată știrea