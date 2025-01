EXCLUSIV "In special acea noapte" * Razvan Lucescu, prima reactie dupa moartea lui Dinu Gheorghe: "A fost mai mult decat un prieten"

Articol de Eduard Apostol, Maria Olteanu - Publicat miercuri, 29 ianuarie 2025, 17:22 / Actualizat miercuri, 29 ianuarie 2025 18:12Razvan Lucescu (55 de ani), antrenorul celor de la PAOK, a oferit o prima reactie dupa moartea lui Dinu Gheorghe, care a incetat astazi din viata, la doar 68 de ani. Fostul conducator de la Rapid si Dinamo suferise recent o interventie chirurgicala la sold, in urma unei cazaturi suferite in perioada sarbatorilor.Acesta a fost gasit fara suflare in propria ... citește toată știrea