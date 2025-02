EXCLUSIV Inca o plecare de la Rapid! Fotbalistul sosit ca o vedeta nu mai este dorit in Giulesti

Articol de David Marinescu - Publicat sambata, 08 februarie 2025, 19:21 / Actualizat sambata, 08 februarie 2025 19:22Cei de la Rapid isi doresc sa se desparta de aripa dreapta Clinton N'jie (31 de ani). Camerunezul sosea in Giulesti ca o mare vedeta in luna septembrie, la dorinta lui Marius Sumudica (53), insa nu a reusit sa impresioneze.Clinton N'jie a bifat 10 meciuri si un singur gol in tricoul giulestenilor. Din cauza problemelor legate de viza, acesta nu s-a putut deplasa in Dubai, ... citește toată știrea