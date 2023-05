Articol de Vlad Nedelea, Iosif Popescu (video) - Publicat joi, 11 mai 2023, 09:32 / Actualizat joi, 11 mai 2023 10:12Gheorghe Hagi (58 de ani) nu sta focusat numai pe obiectivele primei echipe a Farului. "Regele" are in plan un proiect maret, dorind ca academia sa sa treaca la "next level", pe modelul Red Bull Salzburg sau al altor mari cluburi europene ca Barcelona si Real Madrid.Gica Hagi a dat cartile pe fata intr-un dialog exclusiv cu Gazeta Sporturilor. "Regele" si-a anuntat planurile ... citeste toata stirea