EXCLUSIV Incepe procesul, iar Gigi Becali e sigur ca FCSB se va numi din nou Steaua: "Disperatii de la Armata spera sa se impace cu mine" * Reactia lui Talpan

Articol de Viorel Tudorache - Publicat miercuri, 02 noiembrie 2022, 13:08 / Actualizat miercuri, 02 noiembrie 2022 13:29Lupta dintre FCSB si CSA Steaua pentru palmares revine in actualitate. Joi, 3 noiembrie, la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) are loc primul termen al recursului formulat de Gigi Becali, patronul lui FCSB.CONTEXT: situatia la zi in procesul privind palmaresul SteleiIn prima instanta, CSA Steaua a castigat la Tribunalul Bucuresti palmaresul istoric de la ... citeste toata stirea