EXCLUSIV Incompatibilitate pe axa FRF - FCSB! * Omul angajat de Burleanu continua sa-l ajute pe Becali: "Nu vad care ar fi conflictul de interese"

Articol de Andrei Craitoiu, Dan Udrea, Remus Raureanu - Publicat marti, 25 octombrie 2022, 16:50 / Actualizat marti, 25 octombrie 2022 16:56Federatia Romana de Fotbal a anuntat la inceputul lunii ca l-a angajat pe Ilie Alexe coordonator al loturilor nationale de juniori, rol pe care il va indeplini in continuare si la FCSB.FRF si Razvan Burleanu invoca aproape in orice iesire publica faptul ca unul dintre principiile de la care nu se abat in a conduce fotbalul romanesc e integritatea. ... citeste toata stirea