Articol de David Marinescu - Publicat joi, 11 mai 2023, 10:30 / Actualizat joi, 11 mai 2023 12:02

Incertitudinea domneste la Chindia Targoviste in acest final de sezon. Nu mai putin de 12 jucatori raman fara contract in vara iar dambovitenii nu le-au facut nicio propunere, din moment ce nu stiu esalonul in care vor evolua din sezonul urmator.

Cu 22 de puncte, doar unul peste primul loc direct retrogradabil, ocupat de FC Arges, Chindia tremura serios in acest final de campionat.