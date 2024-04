EXCLUSIV "Indolenta si nesimtire" * 3 titulari pusi la colt de legenda lui Dinamo: "Tu iti face mendrele acolo?". Nici Kopic n-a scapat

Articol de Remus Dinu - Publicat miercuri, 24 aprilie 2024, 10:25 / Actualizat miercuri, 24 aprilie 2024 10:29Marin Dragnea, 68 de ani, fostul mare mijlocas al lui Dinamo din anii '70-'80, nu-i menjeaza pe "caini" pentru gafele care au provocat o noua infrangere costitsitoare in play-out, 1-2 la Botosani. Fostul fotbalist i-a luat in colimator pe Velkovski si Gabriel Moura, vinovatii de la primul gol, dar si pe Hakim Abdallah, cel care l-a bagat in spital pe Romario Benzar.Prestatia ... citește toată știrea